إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملات عدة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات، وذلك تحت إشراف المهندس محمود هاشم رئيس المركز.

جاء ذلك في إطار الموجة الـ21 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، والتي تشمل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنورس.

متابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري:

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الـ21 وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة كافة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز سنورس، بتنفيذ حملة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة وبحضور المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والعميد وليد بعيزق نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها إزالة عدد 19 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات وشدة خشبية، على مساحة إجمالية بلغت فدانًا و15 قيراطًا من الأراضي الزراعية، بزمام قرى نقاليفة وترسا وسنهور البحرية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة 4 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالفيوم:

تمكنت الحملة من إزالة عدد 4 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالفيوم، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وتعديات بالزراعة الحديثة، على مساحة إجمالية بلغت 475 مترًا، بزمام قرية السعيدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

استمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الـ21 بالفيوم:

أكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمال العام.

أشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة، والأراضى الزراعية.

أوضح رئيس مركز ومدينة سنورس في الفيوم أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وسيتم إزالة التعديات وتطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.