لا غنى للدول العربيةعن الانتصار على الإرهاب والتطرف

أكد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغَزْواني، أن مشاركة الشباب في الشأن العام يعطي ذلك استقرارا، وتنمية شاملة، ويقضي على التطرف و الإرهاب و المشكلات.

وتابع "الغزواني" خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم كافة الجهود لحل الأزمات بالمنطقة ، لافتا إلى أن موقف دولته ثابت من إقامة دولة فلسطينية مستقلة .

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنت استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب ، وضمان استقرار الأمن ، ورفع التحديات الاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أن منطقة الساحل التي تقع بلاده فيها تتعرض لموجة عنف وإرهاب لم تسلم لأذيتها أي دولة بالمنطقة ولا غنى للدول العربيةعن الانتصار على الإرهاب والتطرف ، ولم تقتصر جهودنا في تعزيز القوات المسلحة ، بل عززناها بجهود لانتشار ثقافة السلم .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيسَ الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

وتم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.