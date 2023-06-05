تفاصيل حبس مسجل خطر أنهى حياة شاب حاول منعه من سرقه حقيبته

قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس المتهم بإنهاء حياة احد الاشخاص ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ،بتهمة إنهاء حياة شخص حاول سرقته تحت تهديد السلاح، فقاومه المجني عليه، فأطلق المتهم عيارا ناريا تجاهه فمات علي الحال وذلك في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية .

ضبط المتهم بإنهاء حياة شخص بالخصوص

واعترف المتهم بارتكاب الوقاعة ، وقال انه حال شاهد المجني عليه يسير مترجلًا وبحوزته حقيبة بمكان الواقعة ، فاستوقفته وحاولت سرقتة تحت تهديد السلاح الذي بحوزتي ، فرفض فأحدثُ إصابته التي أودت بحياته ولاذت بالهرب، ولكن تم الايقاع بي وتم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وقد نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وسرقته في بالخصوص، وتحديد وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل إنهاء حياة شخص بطلق ناري بالخصوص

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبها آثار لطلق ناري، وعُثر بطيات ملابسه على بطاقة تحقيق شخصية ، مبلغ مالي.

بالانتقال والفحص وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، برئاسة مدير المباحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وتبين ممارسته نشاطا إجراميا تخصص فـي سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنه.

ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة ، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

واقعة حبس عامل في الخصوص

قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس المتهمين بحبس عامل والتسبب في وفاته، ووضع جثته داخل جوال بلاستيك بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة الخصوص احدي مراكز محافظة القليوبية .

وفي نفس الوقت ، أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

و بورود معلومات ، وصلت للأجهزة الأمنية بالقليوبية ،بمفاده قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وبحوزتهم جوال بلاستيكي نقلوه من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

تبين بالانتقال والفحص ، العثور بداخل المخزن على جوال بداخله جثة "عامل ، مقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية وبها جروح متفرقة".

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه لتحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح، وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وعلى إثر ذلك تتبع الأول المجني عليه ، من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة، ودلف خلفه وكبله بقطعة من القماش ، وتعدى عليه بالضرب بالأيدي، فأحدث إصابته ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل الجوال ، ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص ، واحتجزوه بشقة بالطابق الأرضي، إلا أنهم فوجئوا بوفاته، فنقلوه للمخزن محل العثور تمهيدًا للتخلص منه، كما أرشدوا عن "هاتفين - حافظة نقود المجني عليه - السيارة المستخدمة في الواقعة".