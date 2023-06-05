ضيف الله: نوافق على خطة التنمية الاقتصادية وضرورة ترشيد أولويات الإنفاق

أعلن النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ الموافقة، علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 ، موكدا علي ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنيه مشددا علي ضرورة مراعاة الظروف الاقتصاديه التي تمر بها مصر والعالم .

خطة التنمية الاقتصادية

وشدد ضيف الله خلال كلمته بالجلسه العامه اليوم خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه لسنه 23/ 24 علي ضروروة ترشيد اولويات الانفاق خاصة في الاحياء والمراكز بشان اكتمال الرصف والصرف وكافة المرافق العامه ومافيها من اهدار للمال العام .

وهاجم ضيف الله مايحدث في حى العامريه بالاسكندرية بخصوص التقصير وعدم التخطيط في عمليات الرصف وعليهم ان يراعو اولويات الانفاق حفاظا علي المال العام .

وكان مجلس الشيوخ قد اعلن الموافقه مبدئيا علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 .