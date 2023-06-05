الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

ضيف الله: نوافق على خطة التنمية الاقتصادية وضرورة ترشيد أولويات الإنفاق

النائب الوفدي سعيد
النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ

أعلن النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ الموافقة، علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 ، موكدا علي ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنيه مشددا علي ضرورة مراعاة الظروف الاقتصاديه التي تمر بها مصر والعالم .

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خطة التنمية الاقتصادية

وشدد ضيف الله خلال كلمته بالجلسه العامه اليوم خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيه لسنه 23/ 24 علي ضروروة ترشيد  اولويات الانفاق خاصة في الاحياء والمراكز بشان اكتمال الرصف والصرف وكافة المرافق العامه ومافيها من اهدار للمال العام .

وهاجم ضيف الله مايحدث في حى العامريه بالاسكندرية بخصوص التقصير وعدم التخطيط في عمليات الرصف  وعليهم ان يراعو اولويات الانفاق حفاظا علي المال العام .

وكان مجلس الشيوخ قد اعلن الموافقه مبدئيا علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024 .

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الجريدة الورقية