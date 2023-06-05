غيابات مؤثرة للزمالك والاتحاد السكندري قبل صدام الليلة

تترقب جماهير الفارس الأبيض وزعيم الثغر، المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقي الزمالك والاتحاد مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

9 غيابات في صفوف الزمالك أمام الإتحاد

محمود عبد الرازق "شيكابالا": ألم في العضلة الضامة وخضع لبرنامج تأهيلي خلال التدريبات الأخيرة.

محمد أشرف "روقا": كدمة في كاحل القدم.

محمد عواد: شد في عضلة السمانة خلال التدريبات.

عمرو السيسي: أسباب فنية.

محمود شبانة: أسباب فنية.

سامسون أكينيولا: اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

محمد عبد الشافي: استمرار إصابته في الركبة.

يوسف أسامة نبيه: استبعاد لنهاية الموسم بسبب علم الزمالك بتوقيعه لبيراميدز

حاتم سكر: شد في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش.

ويغيب عن قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك: فارس السيد، ومحمود علاء، ومورو، وعبدالله نصيب، وأحمد عيد وأحمد فهد ومحمود عبدالعزيز وعمار حمدي.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد حسام "بيسو"- سيد عبدالله - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

بينما جاءت قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان

خط الدفاع : مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، السيد سالم، صبري رحيل، كازيتو، هشام صلاح.

خط الوسط: ناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إبراهيم حسن، عبدالغني محمد، فوزي الحناوي، خالد الغندور، محمد محمود، ميسي، محمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو واوستن أموتو وعموري

الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري:

يخوض فريق الزمالك مواجهة الاتحاد محتلاً المركز الرابع برصيد 50 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14، وتعادل في 8، وخسر 7، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، وسكنت شباكه 27 هدفًا.

بينما يدخل فريق الاتحاد السكندرى محتلًا المركز الثامن برصيد 40 نقطة، حصدها من 28 لقاءً، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 12، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، وسكنت شباكه 33 هدفًا.