الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

نقل البرلمان تتفقد طريق "رأس سدر.. أبو صويرة"

وفد لجنة نقل النواب
وفد لجنة نقل النواب تتفقد طريق "رأس سدر.. أبو صويرة"

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب علاء عابد، وصلة الطريق من راس سدر الى قرية ابو صويرة بطول ٦،٥كم بعد الطريق المزدوج امام مدخل مدينة رأس سدر ، وهذه الوصلة بعرض ١١،٥ متر ضمن الطريق المفرد القديم الى شرم الشيخ الوصلة بها العديد من المحلات وتزاحم سيارات ومشاه وبموازاة هذه الوصلة حارة خدمة بعرض ٣ متر.

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وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشأن المنطقة الواقعه من رأس سدر حتي نهاية قرية أبو صويره علي الطريق الساحلي

وأكد النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك حوادث شبة يومية تحدث علي الطريق مما يؤدي الي حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلي الاصابات واتلاف السيارات. 

وطالب النائب سيد عوض، بضرورة ازدواج هذه الوصلة وتنظيم دخول وخروج قرية ابو صويرة وفصل المحلات الخدمية عن الطريق حفاظا على حياة المواطنين.

جانب من جولة التفقد 

ومن جانبه قال المهندس أحمد الطحان رئيس منطقة جنوب سيناء للهيئة العامة للطرق والكبارى ،ان منطقة ابو صويرة براس سدر، بها بعض الدخلات العشوائية التي يسلكها بعض قائدي السيارات وعدم الالتزام بالدخلات القانونية، علي الطريق الساحلي ، ويدخل بشكل مباشر على الطريق الساحلي مما يؤدي لوقوع حوادث بسبب السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات الذين يريدون العبور من الطريق الجديد الي الطريق الساحلي ، والعكس. 

واوضح المهندس أحمد الطحان رئيس منطقة جنوب سيناء للهيئة العامة للطرق والكبارى أن الهيئة تقوم باعداد الدراسات اللازمة للمشروع حتي يمكن مخاطبة وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمه لعمل توسعه للطريق الساحلي بهذه المنطقة مع فصل الحركة وبالتالي سيكون هناك اتجاه إجباري للسائق مما يؤدي الي التزام السائقين وانهاء مشكله وقوع الحوادث.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي ابو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفي محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل .

ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنه، وأحمد سلامه ،ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.


 

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