لحظة انهيار جسر عملاق تحت الإنشاء (شاهد)

انهار جسر تحت الإنشاء في ولاية بهار شرقي الهند، الأحد، وسط انتقادات لما وصف بـ"الفساد" الذي يؤدي إلى تضرر منشآت البنية التحتية حتى قبل الانتهاء من إنشائها.

ووثق مقطع فيديو لحظة انهيار الجسر العملاق بـ ولاية بهار شرقي الهند.

ويظهر الفيديو الجسر وهو يتداعى لحظة واحدة ثم يسقط في الماء، بينما تتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف .

يشار إلى أن الجسر الذي انهار بني ليحل محل آخر انهار في وقت سابق، لكنه لم يصمد بدوره بسبب ما اعتبرها متابعون مخالفات وفسادا.

وكان كومار قد دشن الجسر الأول في سنة 2015، ثم أصبح جاهزا أمام حركة المرور بحلول عام 2020، قبل أن ينهار في نوفمبر 2022 بحادث أسفر عن مقتل شخص.

حادث قطار بالهند للمرة الثانية

وفي سياق آخر، وقع حادث قطار في ولاية أيضا الهندية، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن خرج عدد من العربات عن مسار السكة الحديد، وذلك في نفس الولاية التي شهدت حادث تصادم قطارين مروع منذ أيام والذي أسفر عن 275 حالة وفاة.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن المسؤولين أكدو إن خمسة عربات من القطار تحمل الحجر الجيري خرجت عن مسارها عندما كانت في طريقها إلى بارجار من دونجوري، وأكدوا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة أو ضحايا جراء الحادث.

وقال المسؤولون إن الحادث وقع على سكة حديدية ضيقة مملوكة لشركة خاصة ولا يتم إجراء صيانتها وعملياتها بواسطة السكك الحديدية.

وكشف وزير السكك الحديدية الهندي، أشويني فايشناو، عن سبب وقوع حادث تصادم القطارين الذي خلف مئات القتلى والجرحي.

وقال أشويني فايشناو، إن سبب حادث خروج القطارين عن مسارهما بشرق البلاد، هو خلل في نظام الإشارات الإلكترونية أدى إلى تغيير مسار قطار بشكل خاطئ.

وأضاف أشويني فايشناو أمس الأحد، أن التحقيق سوف يكشف من فعل ذلك وما هو السبب.

ووفقا لأخر إحصائية، ارتفعت حصيلة ضحايا حادث القطارات في الهند إلى 288 قتيلًا، وقرابة ألف جريح، واصطدمت ثلاثة قطارات، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

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