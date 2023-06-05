الإثنين 05 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

عبدالرازق يطالب النواب بالحديث في صميم خطة التنمية الاقتصادية

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بأن يكون الحديث في صميم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي محل النقاش بالجلسة العامة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

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الشيوخ يناقش مشروع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024

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مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024

وتعقيبا علي ما ذكره النائب محمد عبدالعليم الشيخ في كلمته أمام الجلسة العامة والذي اتهم الحكومة بصنع الازمات وعقب النائب علي كلام رئيس المجلس قائلا “ونقول للناس ايه”.

 المعالجة للنقاش والنقاط الخاصة بالخطة

ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "نقول للناس إن خطة التنمية أحيلت للجنة ووضعت عنها تقرير وقٌدم للمجلس وتتم مناقشته"، متابعا: "نحن لا نحجر عليك ولا أي نائب في أن يقول رأيه تحدث عن المعالجة للنقاش والنقاط الخاصة بالخطة".

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء بضرورة التزام الحديث فيما يتعلق بالخطة، موضحا أن الموضوعات التي يتطرق لها النواب هامة ومحل مسائلة للحكومة ومن صميم عمل المجلس، ولكن ليس محلها مناقشة مشروع الخطة.

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