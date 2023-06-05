بدء المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" في 4 مراكز بقنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الإثنين، فعاليات المرحلة الأولي من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بمقر وحدة صحة المركز الأوروبي بمدينة قنا، كما ترأس اجتماع اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية.

وأوضح المحافظ، أن الحملة التنشيطية يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الاولي بدأت أمس الأحد وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 ، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة في الادارات الصحية بمراكز (قنا – الوقف – دشنا – أبوتشت).

وتابع أن اليوم الأول تم خلاله تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٣٤٦٧ سيدة منهن ٣٤٩ سيدة من المنتفعات الجدد ، وتم صرف ٢٢٨٦ وسيلة تنظيم أسرة متنوعة ، مضيفا أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلي 15 يونيو الجارى في الادارات الصحية بمراكز ( نجع حمادي – فرشوط – قوص – قفط - نقادة ) .

وأضاف المحافظ، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا ، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما ، وكذلك توعية المنتفعات بإختيار الوسيلة المناسبة ، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات ، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.

وأورد المحافظ، أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة، ولذلك فقد أولت الدولة اهتمامًا كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتى كان لها دور هام في زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة في محافظة قنا.

وتنفذ مديرية الصحة والسكان فى قنا، الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار " حقك تنظمي " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك في إطار تنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ، فى جولته، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والدكتورة رانيا محمد الشهير مدير تنظيم الأسرة بالمديرية.

جولة بالأسواق

وفي سيق متصل ، أجرى المحافظ جولة تفقدية بعدد من معارض بيع السلع الغذائية بوسط مدينة قنا للإطمئنان على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومدى توافرها ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإقامة المعارض ، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

ووجه المحافظ، القائمين علي المعارض بضرورة تنوع المنتجات المعروضة وزيادة الكميات ، خاصة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية كالأرز ، السكر ، الزيت ، السمن، كما شدد علي المسئولين بمتابعة المعارض بشكل دورى والتأكد من إلتزام العارضين بخفض الأسعار.

ووبيّن المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الحكومة بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين ، وتذليل أية مشكلات تواجههم ، وأن الدولة المصرية تسعى بكل أجهزتها لتكون قريبة من المواطنين للتعامل مع أية تداعيات سلبية أولا بأول ، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين .

ولفت إلى أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى مجال ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات فى هذا الِشأن.



تجديد الثقة باثنين من الموظفين

فى سياق ذي صلة، ترأس محافظ قنا، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لإختيار المتقدمين للوظائف القيادية ، والتى ضمت في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، وناجي صلاح الدين مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم و حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة ، واحمد أبو المجد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية ، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.

أوضح المحافظ، أن اللجنة اجتمعت لتقييم آداء كل من مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة ومدير عام إدارة قنا التعليمية ، عن فترة ولايتهما المنقضية ، مدى أحقيتهما في تجديد الثقة في كل منهما للإستمرار في شغل المنصب لفترة جديدة ، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة أشادوا بآدائهما وجهودهما ، وتم الإتفاق على تجديد الثقة في كل منهما .

وذكر المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.