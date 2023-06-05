7 آلاف جنيه.. تعيد سمع فاطمة

الطفلة «فاطمة أحمد على سرور» تبلغ من العمر 7 أعوام، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع حسى شديد بالأذنين، وتحتاج إلى جراحة لزرع قوقعة بالاذن، ومنذ خمس سنوات أجريت لها جراحة زرع قوقعة بالأذن اليمنى.

واستمرت الطفلة فى عمل جلسات تخاطب، وبحمد الله تعالى تحسنت الحالة والتحقت بالدراسة ووصلت الان للصف الثانى الابتدائى، وجهاز السمع «القوقعة» يحتاج كل عدة أشهر الى صيانة وقطع غيار مثل ميكروفون أو بطاريات أو أسلاك أو مغناطيس، وهذه الأشياء تتكلف آلاف من الجنيهات، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لايستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للاسرة، والطفلة مهددة الآن بفقدان السمع والتعثر فى المدرسة، لتوقف «القوقعة» عن العمل بسبب الحاجة لقطع غيار وصيانة تتكلف سبعة آلاف جنيه.

جاءت أم الطفلة الى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بتوفير قطع الغيار المطلوبة، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.