الأبناء ونفقات الحياة

«ماجدة محمد زكى» مطلقة وتعول خمسة أطفال صغار فى مراحل التعليم المختلفة، «زينب» 17 سنة فى الصف الثانى الثانوى، و«شعبان» 15 سنة فى الصف الثالث الإعدادى، و«حسين» 13 سنة فى الصف الثانى الإعدادى، و«ياسمين» 11 سنة فى الصف السادس الابتدائى، و«سامح» 6 سنوات فى الصف الأول الابتدائى.

الأسرة الفقيرة ليس لها مصدر دخل ثابت تعيش منه سوى معاش ضئيل 716 جنيهاً لا يكفى نفقات المعيشة من مأكل ومسكن وملبس، وإيجار السكن 600 جنيه، والأم مريضة تعانى الغضروف وخشونة فى الركبة وتحتاج لعلاج شهرى مستمر ومتابعة طبية.

وتناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومصروفات الأبناء فى الدراسة.