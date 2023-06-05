رئيس جامعة كفر الشيخ يؤكد اهتمام السيسي بجودة الخريج المصري

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الإثنين، اهتمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بجودة الخريج المصري، وتأهيله لسوق العمل على مستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونسير وفق هذا الاهتمام والتوجيه الرئاسي.

وأعلن رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة جاءت في الترتيب "501 – 600" عالميًا، والترتيب الثاني محلياً في التصنيف العام لتصنيف التايمز البريطاني ، كما جاءت في المركز "601-800" والمركز الخامس محليًا في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة جاءت في ترتيب "301-400" في الترتيب العام لتصنيف التايمز البريطاني في مجال الطب البيطري، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الهندسة، وتم ترتيبها "501-600" في مجال الصحة الإكلينيكية.

أهداف التصنيف للتنمية المستدامة

كما أوضح، ترتيب الجامعة داخل كل هدف من أهداف التصنيف للتنمية المستدامة، جاءت الجامعة في المركز "201-300" في الهدف الثاني المختص بالقضاء التام على الجوع، والهدف السادس المختص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثاني عشر المختص بالاستهلاك والإنتاج والهدف الثالث عشر المختص بالعمل المناخي، والهدف الرابع عشر المختص بالحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر المختص بالحياة في البر.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه تم ترتيب الجامعة في المركز "401-600" في الهدف الأول المختص بالقضاء على الفقر، والهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة، والهدف التاسع المختص بالصناعة والابتكار والهياكل السياسية، والهدف العاشر المختص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وجاءت جامعة كفر الشيخ، في المركز "801-1000" في الهدف الخامس المختص بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المختص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.