حادث انقلاب سيارة ملاكي ينهي حياة شخصين وإصابة آخر بالمنوفية

لقي شخصين حتفهم ، وإصابة طالب في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الإقليمي شبين الكوم طملاي التابعة لمحافظة المنوفية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى منوف العام، وتوالت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة يؤدي بحياة شخصين وإصابة طالب في بالمنوفية

وتعود تفاصيل الواقعة،عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي شبين الكوم طملاي أمام قرية شبشير، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة طالب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة والوقوف على حجم الخسائر والضحايا.

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة طالب في انقلاب سيارة بالمنوفية

و تبين من الانتقال والفحص والتحريات ، مصرع كل من ش، خ، خ 52 سائق، ومرافقه ي، ر، ع 14 عاما طالب، متأثرين بإصابتهما بنزيف بالمخ وإصابة مرافق آخر وهو خ، ن، ح 17 عاما طالب مصاب بكدمات في الساقين، وجرى نقلهم لمستشفى منوف العام.

وقد حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3035 إداري مركز منوف لسنة 2023 ، وذلك بعد ورود البلاغ والفحص وسؤال شهود العيان والمصاب، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

غرق طفل بترعة بالمنوفية

وفي واقعة اخري ، لقي طقل مصرعة غرقا في ترعة الحنايبة بقرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ، يبلغ من العمر 10 سنوات أثناء الاستحمام داخل الترعة ، وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان، وتوالت النيابة التحقيق .

و تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بواقعة غرق طفل داخل ترعة الجنابية المارة من أمام قرية دبركي التابعة لدائرة المركز، وتمكن عدد من الموجودين من انتشال الجثمان.

من الانتقال والفحص ،تبين غرق الطفل أ، ب، ع 10 سنوات طالب، داخل ترعة الجنابية المارة من أمام قرية دبركي دائرة مركز منوف، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وبسؤال شهود العيان قرووا أن الطفل جرفه التيار أثناء الاستحمام وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

و حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3045 إداري مركز منوف لسنة 2023، وذلك بعد سؤال شهود العيان وأهلية الطفل الغريق، وبالكشف الطبي عن طريق مفتش الصحة أكد وفاته نتيجة إسفكيسا، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.