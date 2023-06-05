تكريم الفنان حسن يوسف بقصر السينما

استضاف قصر السينما التابع الهيئة العامة للثقافة السينمائية بوزارة الثقافة برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مساء أمس الفنان القدير حسن يوسف في ندوة لتكريمه عن مجمل أعماله بحضور جماهيري مهيب.

وقدم الفنان تامر عبدالمنعم درع وشهادة تقدير نائبا عن الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة بعد إصرار وزيرة الثقافة إهدائه درع وزارة الثقافة وليس درع الهيئة العامة للثقافة السينمائية.

بدأت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تحدث الفنان تامر عبدالمنعم عن ذكرياته مع النجم الكبير حسن يوسف في مسلسل "الضاهر" وقال : كم كان شرف لي مشاركة نجم كبير مثل الأستاذ حسن يوسف وتحدث عن تواضعه الجم أثناء تصوير المسلسل.



تكريم حسن يوسف بقصر السينما

بعدها تحدث النجم حسن يوسف عن ذكرياته مع مجموعة من الفنانين وأبرزهم الفنان الراحل محمد عوض والذي أدار الندوة نجله المخرج الكبير عادل عوض.



و تحدث عن ذكرياته مع الفنان القدير الراحل عبد البديع العربي وقال أت أول من إكتشفه الفنان الراحل حسين رياض.



تكريم حسن يوسف بقصر السينما

وعن تشجيعه للرياضة قال الفنان القدير حسن يوسف كنت أشجع نادي الزمالك ولكن الآن أقوم بتشجيع منتخب مصر ونادي مانشيستر يونايتد.

إمتدت الندوة مايقرب من الساعة أجاب خلالها على مجموعة من الأسئلة من الحضور وتقدم الفنان بالشكر لجميع الحضور وقال : الفنان بدون جمهور لايساوي شيء".