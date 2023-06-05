الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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مسن سعودي يخطف القلوب في حفل تخرج ابنته (شاهد)

مسن سعودي يحتضن ابنته
مسن سعودي يحتضن ابنته بطريقة مؤثرة

ضرب المسن السعودي سلطان بن محمد القحطاني، أروع الأمثلة في النخوة والعطاء ابتغاءً لوجه الله تعالى، وذلك بعدما تبنى طفلة يتيمة تدعى سميرة، وأعطاها حنان الأب ورعايته حتى تخرجت في جامعة الملك خالد بمحافظة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعم سلطان وهو يحتضن فتاة أثناء حفل تخرجها في الجامعة، والدموع تنهمر من عينيه فرحًا بتخرُّجها، ليتساءل عدد من رواد المواقع عن سرّ هذه الدموع.

تفاصيل تبني سعودي لبنت أكثر من 20 عامًا 

وروى سلطان القحطاني في مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" تفاصيل القصة، والتي بدأت عندما كان يعمل رئيس الأقسام الداخلية والتمريض بمستشفى سراة عبيدة، وكان مسؤولًا وقتها عن استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكان من ضمنهم الابنة سميرة.

وقال إن البنت بقيت في المستشفى لمدة 9 أشهر، ولم يأتِ أحد لاستلامها، وهنا دخلت الطفلة في حالة نفسية صعبة وحزن شديد، ما دفعه إلى التفكير في تبنيها بعد مشاركة أسرته في اتخاذ القرار وترحيبهم به، حيث كان يعاملها هو وزوجته مثل أولاده ولم تشعر يومًا بأنها غيرهم، فأكملت فرحتهم وبقيت الـ9 في أولاده.

وأشار إلى أنها تأقلمت بسرعة مع عائلته، ودرست كل مراحل التعليم، حتى تخرجت في الجامعة، وقبلها تم عقد قرانها على رجل فاضل لتصبح حياتها أكثر استقرارًا، لافتًا إلى أنها كانت بركة، ونورًا، وخيرًا لبيته وأسرته، داعيًا كل من يقتدر على تبني طفل أن يفعل ذلك.

وعبرت الابنة "سميرة سلطان" عن مشاعرها تجاه والدها بكل معاني الامتنان، مشددة على حسن تعامله معها ودعمه الدائم.

 

وووفقًا لحديثها لـ"العربية.نت": "كان حفل تخرجي حلما اكتمل بحضور والدي وأسرتي التي سعدت بتخرجي من تخصص لغة عربية، بعد أن وقفوا إلى جواري ودعموني حتى وصلت إلى التخرج".

وواصلت سميرة: "لقد عشت في كنف أسرة قدمت لي كل العاطفة والاحتواء دون أي تفرقة بيني وبين أخواتي وإخواني، ومهما قلت في حق هذه الأسرة الحنونة، لا يمكن أن أوفيهم حقهم وعلى رأسهم والدي الذي أسعدني بحضوره ورفع راسي".

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