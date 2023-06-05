هرب من الحر فعاد في الكفن.. غرق طفل بترعة بالمنوفية

هرب من الحر فعاد في الكفن ، خطفت ترعة الحنايبة بقرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية روج طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات أثناء الاستحمام داخل الترعة ، وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان، وتولت النيابة التحقيق .

بلاغ غرق طفل داخل ترعة بالمنوفية

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بواقعة غرق طفل داخل ترعة الجنابية المارة من أمام قرية دبركي التابعة لدائرة المركز، وتمكن عدد من الموجودين من انتشال الجثمان.

تفاصيل غرق طفل داخل ترعة بالمنوفية

و تبين من الانتقال والفحص ،غرق الطفل أ، ب، ع 10 سنوات طالب، داخل ترعة الجنابية المارة من أمام قرية دبركي دائرة مركز منوف، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، وبسؤال شهود العيان قرووا أن الطفل جرفه التيار أثناء الاستحمام وفشلت محاولات إنقاذ حياته.

وقد حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3045 إداري مركز منوف لسنة 2023، وذلك بعد سؤال شهود العيان وأهلية الطفل الغريق، وبالكشف الطبي عن طريق مفتش الصحة أكد وفاته نتيجة إسفكيسا، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان

في واقعة اخري ، تعرض 3 أشخاص للاصابة ، جراء حدوث حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الاثنين ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،وتوالت النياةب العامة التحقيق.

و بتلقي الاجهزة الامنية بمديرية امن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 سيارة ربع نقل عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية بنبان ،التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث ؛ لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق ، لتباشر تحقيقاتها حيالها، للوصول إلى الأسباب وراءها.