رصد 37 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي

شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكن خلال 24 ساعة من ضبط 265 قضية مخدرات، 37 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 59324 حكما قضائيا متنوعا؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالى (278) متهم ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,796 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (48,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,580 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2,350 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,280 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (174جرام)، 1465 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 37 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم ضمت بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 طبنجة - 23 فرد محلى - 30 طلقة مختلفة الأعيرة - 192 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 59324 حكما قضائيا متنوعا شملت (166) حكم جناية - (16854) حكم حبس جزئى - (3172) حكم حبس مستأنف - (31069) حكم غرامة - (8063) مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق آخر، شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربات ناجحة للعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقات، في إطار ملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتصريفها لدى 3 أشخاص "عملائه سيئ النية".

بمواجهته أقر بقيامه بارتكاب واقعتى سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عملائه، وبمواجهتهم بأقوال المتهم المضبوط أيدوها، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وعُثر بحوزة أحدهم على سيارة وبعض أجزاء من السيارة الأخرى لدى باقى المتهمين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، واتهماه بالسرقة.