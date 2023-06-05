مدافع الوداد : تتويجنا باللقب الأفريقي مسألة وقت

تحدث أرسين زولا مدافع فريق الوداد المغربي ، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل 11 يونيو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وقال زولا في تصريحات نقلتها الصحف المغربية اليوم الاثنين ، أن فريقه سيتوج باللقب القاري الأحد المقبل من المغرب وهذا الأمر أصبح مسألة وقت فقط ، بحكم الدفعة الجماهيرية العريضة التي سيتلقاها الفريق المغربي من مدرجات مركب محمد الخامس.

نتيجة جيدة ..

وواصل تصريحاته ، نتيجة مباراة الأمس ليست سيئة تمكنا من تقليص الفارق والخسارة بهذه النتيجة في النهائيات خارج الأرض أمر جيد ، قادرون على الحسم في مواجهة الأحد المقبل.

كانت مواجهة ذهاب نهائي دوري الأبطال والتي اقيمت مساء امس على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بتفوق الأحمر بثنائية مقابل هدف ووقع على أهداف الأحمر خلال اللقاء كل من بيرسي تاو في مجريات الشوط الاول ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية احداث الشوط الثاني قبل ان ينجح الوداد في تقليص الفارق عند الدقائق الاخيرة من زمن المباراة.

يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي عن رضاه على ما قدمه فريقه خلال مباريات المباراه موجها رسالة إلى جماهير الأحمر بأن الأهلي انهى مباراة الامس منتصرا ويتبقى له مواجهة حاسمة الاسبوع المقبل في الدار البيضاء وسيتم التعامل معها معاملة خاصة من أجل المضي قدمًا نحو اللقب.

تصريحات مدربي الأهلي والوداد

وواصل كولر خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي اعقب اللقاء في الامس انه سنشاهد المباراه الاولى مره اخرى وسيقف على الجوانب السلبيه للاعبيه لتفادي الاخطاء خلال مواجهة الأحد

بينما أبدى مدرب فريق الوداد المغربي سعادته بالنتيجة المتحققة في مواجهة الأمس وقدرته على التسجيل خارج ارضه وعلى ملعب بحجم ستاد القاهره الدولي وسط حضور جماهيري قدره ب 50 الف مشجع .



ووجه مدرب الوداد رساله شكر الكبيره الى جماهير فريق الوداد المغربي التي حضرت في مدرجات الاستاد وملأت جميع الاماكن المخصصة لها.

وأضاف مدرب الفريق المغربي خلال المؤتمر الصحفي بالأمس ان فريقه يخوض اللقاء المقبل بأفضلية نسبيه كونه تفوق على الاهلي في مناسبتين سابقتين في نهائي البطوله القارية نسختي 2017 و 2022.