تصرف غير آدمي لشاب رمى قطًا من الطابق التاسع (شاهد)

في تصرف غير آدمي، قام شاب عراقي بتعذيب قط وإلقائه من الطابق التاسع بإحدى المدن العراقية.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إلقاء الشاب العراقي للقط من الطابق التاسع.

مشاهد مروعة، تفطر القلب لتعذيب حيوان من قبل أحد الشبان أشعلت موجة غضب في العراق.

ويظهر الفيديو قطًا جالسًا على حافة شرفة في أحد المباني العالية قبل أن يأتي شاب ويرميه من الأعلى.

وبعد انتشار الفيديو طالب العديد من العراقيين السلطات بملاحقة هذا "المستهتر" و"المريض" وفق وصفهم، ومعاقبته على تلذذه هذا بتعذيب الحيوانات.

عقوبة تعذيب الحيوانات في العراق

وفي هذا السياق، أكد الناشط والمحلل السياسي شاهو القرة داغي، في تغريدة على حسابه في تويتر "نتمنى محاكمة سريعة لهذا الشخص المريض الذي يستمتع بهذه التصرفات".

ويعاقب القانون العراقي على إنهاء حياة الحيوانات، إذ نصت المادة 482 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة المالية لإزهاق روح الحيوانات.

وخصص بالتفصيل عدة بنود تحدد كيفية القتل والعقوبة المطبقة عليها، والتي قد يصل أقصاها للحبس مدة عام كامل.

حسام موافي يحذر من تعذيب القطط والكلاب

وفي سياق آخر، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من واقعة تعذيب الكلاب والقطط المنتشرة في الوقت الحالي، موضحًا أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة كبيرة دون وجود حد لها.

وأشار موافي خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، خلال الأيام الماضية إلى أنه لا يوجد قانون يحمي الحيوان من التعذيب، لذا يفعل الإنسان ما يحلو له مع الحيوان دون رحمة.

وتابع: الدين الإسلامي يمنع تعذيب الحيوانات أي كان نوعه، حيث دخلت امرأة النار بسبب تعذيبها لـ«هرة» فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا أطعمتها.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك امرأة غير مؤمنة أسقت كلب دخلت بسببه الجنة، موضحًا أن تعذيب الحيوان له ذنب كبير عند الله، كما أنه كلما انتشرت ظاهرة تعذيب الحيوان، سينعكس سلبا على حياتنا.