تصادم سيارتين يتسبب في إصابة 3 أشخاص بأسوان

اصيب 3 أشخاص ، جراء حدوث حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الاثنين ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم،وتوالت النياةب العامة التحقيق.

تصادم سيارتين تصيب 3 أشخاص بأسوان

وكانت البداية بتلقي الاجهزة الامنية بمديرية امن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 سيارة ربع نقل عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية بنبان ،التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث ؛ لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق ، لتباشر تحقيقاتها حيالها، للوصول إلى الأسباب وراءها.

العثور على جثة شاب بمنطقة السلخانة

وفي واقعة اخري ، تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بمنطقة السلخانة التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة والتعرف على هوية المتوفى.

حبس المتهمين بحبس عامل والتسبب في وفاته

وفي القليوبية ، قررت جهات التحقيق بحبس المتهمين بحبس عامل والتسبب في وفاته، ووضع جثته داخل جوال بلاستيك بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة الخصوص احدي مراكز محافظة القليوبية .

وفي نفس الوقت ، أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وكانت البداية بورود معلومات ، وصلت للأجهزة الأمنية بالقليوبية ،بمفاده قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وبحوزتهم جوال بلاستيكي نقلوه من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص ، تبين العثور بداخل المخزن على جوال بداخله جثة "عامل ، مقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية وبها جروح متفرقة".

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه لتحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح، وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وتتبع الأول المجني عليه ، على إثر ذلك ، من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة، ودلف خلفه وكبله بقطعة من القماش ، وتعدى عليه بالضرب بالأيدي، فأحدث إصابته ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل الجوال ، ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص ، واحتجزوه بشقة بالطابق الأرضي، إلا أنهم فوجئوا بوفاته، فنقلوه للمخزن محل العثور تمهيدًا للتخلص منه، كما أرشدوا عن "هاتفين - حافظة نقود المجني عليه - السيارة المستخدمة في الواقعة".