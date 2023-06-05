حملة "حقك تنظمي" تقدم الخدمة لأكثر من 14 ألف منتفعة بالشرقية

قدمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، في يومها الأول بالمرحلة الأولي للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، الخدمة الطبية لعدد ١٤٤٤٩ منتفعة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغن ١١١٩١ سيدة، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا بالشرقية

وأكد وكيل الوزارة، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولي، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "بلبيس، القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، أبو حماد، الحسينية، أولاد صقر، صان الحجر، منشأة أبو عمر" والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ٤ إلى ٨ يونيو، على أن تكون المرحلة الثانية في الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو في ٩ إدارات صحية هي "الزقازيق، الإبراهيمية، فاقوس، الصالحية الجديدة، كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، العاشر من رمضان، القرين".

ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة في الشرقية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الخدمة تقدم في المرحلة الأولى من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٤٣ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد ١٢ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ١٠٥ أطباء مدربين، و٣٢٥ ممرضة، و٤٣٥ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.