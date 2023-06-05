الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السعودية تدعو الحجاج إلى اصطحاب الوثائق الطبية

الحج
الحج

دعت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين، الحجاج إلى التأكد من اصطحاب الوثائق الطبية الخاصة عند السفر لأداء مناسك الحج

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‏وأكدت الوزارة  ضرورة التأكد من وجود الوثائق الطبية الخاصة بالحجاج، مشيرة إلى أن هذه الوثائق ستكون ضرورية للحالات التي تعاني من مرض مزمن أو الحاجة إلى معاملة طبية خاصة أو استخدام أدوية معينة وفقا لقناة السعودية الاخبارية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن أمس الأحد كان الموعد الأخير لإصدار تصاريح العمرة، وأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين سيكون يوم 18 يونيو الجاري.

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