القبض على 7 متهمين بالإتجار في المخدرات بالشروق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات امنية خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بحوزته (363 طربة من "الحشيش" المخدر وزنت 33,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

كما تمكنت القوات من ضبط 4 أشخاص "لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (360 طربة من الحشيش المخدر وزنت 35 كيلو جرام – كمية من الأيس المخدر وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار – أدوات تصنيع تستخدم فى طبخ الحشيش الخام – 3 سيارات – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة)، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.