عمرو الزيات: ثورة 30 يونيو قضت على توريث الحكم.. والسيسي يحترم المواطن

قال اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمني والرئيس الأسبق لمحكمة القاهرة العسكرية، إن ثورة 30 يونيو قضت على كيان يبغي توريث الحكم وخلط الدين بالسياسة، وكابوس دفع البلاد في نفق مظلم وجعلها على شفا جرف هار، موضحًا أن ذلك تجلى في وجود عناصر تكفيرية في البلاد إبان حكم الإخوان.

الحرب الأهلية

وأكد الزيات في تصريح خاص لـ بوابة الوفد" أن جميع الدول التي حكمها الإخوان كان مصيرها الفشل السحيق واشتعال الحرب الأهلية بداخلها، وهناك العديد من الدول في المنطقة تأثرت من حكم الاخوان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم يسعى إلى بناء مصر جديدة تحترم الإنسان المصري بخلاف حكم الإخوان.

القضاء على العشوائيات

أوضح الخبير الأمني والرئيس الأسبق لمحكمة القاهرة العسكرية، أننا نشهد الآن الكثير من الحريات، والقضاء على العشوائيات في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد كامل الاحترام للشعب المصري، مؤكدًا أن السيسي أول رئيس يهتم بالمواطن المصري.

اللواء عمرو الزيات

لفت اللواء عمرو الزيات، إلى أن اهتمام الرئيس بالشعب ظهر بشكل جليٍ على سبيل المثال لا الحصر، في مبادرة حياة كريمة والتي سجلها التاريخ في صفحات من نور، خاصة وأنها أحدثت نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم للمواطن المصري في ربوع البلاد.

الرئيس السيسي

تابع الزيات:" اليوم نشهد نهضة صناعية كبرى، بخلاف حكم الاخوان الذي شهد ديونًا متراكمة"، قائلا:" مصر على أيد الرئيس السيسي ستصبح قوى عظمى اقليمية لها تاثير في المجتمع الدولي، خاصة مع وجود جيش قوي وشعب متماسك واقتصاد قوي، والمتوقع أن نكون في مصاف الدولة المتقدمة، وبوابة إفريقيا في التجارة العالمية".