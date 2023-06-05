تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد

أكدت وزارة الصحة والسكان تقديم العلاج الدوائى لـ 3000 مريض ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد " مشيرة إلى أن جميع الكشوف والتحاليل مجانية.



وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه يتم إحالة المشتبه فى إصابتهم بورم سرطانى إلى مراكز علاج الإحالة لإجراء الفحوصات التأكيدية، وبدء تلقى العلاج اللازم حسب الحالة إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد.

وأكد أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية المتواجدة داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وكشف عن نتائج عمل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية منذ بدء البرنامج فى عام 2019، والذى يتم من خلاله متابعة 116 ألف و980 مريض تليف كبدى مؤكدا استمرار التحديثات فى بروتوكولات العلاج خلال عامى 2022 و2023، والأدوية الحديثة التى تم إضافتها.

وكشف عن جهود وزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى إضافة الأدوية المناعية المعالجة لسرطان الكبد والتى تم تقديمها لـ 20 مريضًا حتى الآن، وجارِ العمل على إضافة فحوصات جديدة ضمن بروتوكولات التشخيص الدقيق لاكتشاف الأورام السرطانية.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.

ولفت «عبدالرازق» إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدى المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله المنسق الطبى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.

وقال أن وحدات الفيروسات الكبدية تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة (9 صباحًا وحتى 12ظهرًا)، كما يتم تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335.

