تكلفة طاجن الفتة باللحمة الضاني

طالب حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين المحبين لأكل طاجن الفته باللحمه الضاني في عيد الأضحى بالتوفير خلال الأيام الحالية تمهيدًا لشراء مدخلات الطاجن التي قد تتعدي ال 1000 جنيه.

وقال أبو صدام في تصريحات له، إن كيلو لحم الضاني قائم وصل الي 150 جنيه ويباع لحم الضاني في محلات الجزارة بنحو 350 جنيه للكيلو.

واضاف عبدالرحمن، أن طاجن الفته باللحمه يحتاج الي اثنين كيلو لحمه ب700 جنيه وكيلو ارز ب35 جنيه وطماطم وثوم وفلفل وسمن وزيت وخبز محمص وبصل وجزر وملح وخل وبهارات ومستلزمات اخري بقرابة 300 جنيه في ظل ارتفاع اسعار معظم المنتجات الغذائية.

ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية

واشار عبدالرحمن أن الحكومه بذلت جهود كبيره للحد من إرتفاع اسعار المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء في موسم عيد الأضحى المبارك حيث استوردت كميات كبيره من اللحوم الحيه والمذبوحه لضبط الاسواق والحد من ارتفاع الاسعار بالإضافة الي الافراج عن كميات كبيره من مستلزمات الاعلاف والذي ادي الي تراجع أسعار الأعلاف خلال الايام الحاليه بالمقارنة بالايام الماضية.

ولفت إلي أن الافراجات المستمرة لمستلزمات الأعلاف انعكست ايجابيا علي اسعار اللحوم الحيه وادي الي تراجع اسعار المواشي الحيه بنحو 2000 جنيه للراس الواحده وانخفض اسعار اللحم البقري القائم من 145 جنيه الي 135 جنيه للكيلو وكذلك انخفضت اسعار لحوم الجاموس القائم من 130 جنيه الي 120 جنيه للكيلو.

ونصح ابوصدام الراغبين في التضحيه بالتوجه الي المجازر الحكومية لانها اكثر أمان وللتاكد من سلامة الأضحية وعدم اصابتها بأية أمراض قد لا تظهر للمضحي في المظهر الخارجي للاضحيه بالإضافة الي تجنب التلوث البيئ.

وتفتح المجازر الحكوميه أبوابها لاستقبال المضحيين أيام العيد دون أي مقابل مادي أي كان نوع الأضحية.

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراض، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، مضيفا انه خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 تم الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولار.

وقال القصير ان الإفراج شمل 104 ألف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار.

إجمالي الافراجات

ويكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 1 يونيو2023) 5.4 مليون طن منهم 4 مليون طن ذرة ، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.