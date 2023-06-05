بروتوكول تعاون بين أطباء القاهرة ودوكس لتوصيل وتوفير الأدوية

وقعت نقابة أطباء القاهرة بروتوكول تعاون مع شركة دوكس للرعاية الصحية، بهدف تقديم خدمات مميزة للأعضاء من خلال توفير وتوصيل الأدوية لجميع أعضاء النقابة بنسبة مساهمة لكافة الأصناف المحلية والمستوردة، في إطار.

شهد توقيع بروتوكول التعاون دكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، و دكتور جوزيف وحيد سعيد، عضو مجلس إدراة نقابة أطباء القاهرة ومقرر اللجنة الاجتماعية، والدكتور شريف رمزي البارودي، رئيس مجلس إدارة شركة دوكس، و المهندس تامر عزيز، المدير التشغيلي لشركة دوكس.

بروتوكول تعاون

تمتلك "دوكس"، أول منصة رقمية متكاملة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى الربط بين العاملين في المهن الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية، بما فيها الصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وشركات التأمين.

ويقود الشركة والتطبيق مجموعة من الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية والصيادلة.

أطباء القاهرة

ويأتي توقيع بروتوكول التعاون في إطار مواكبة التطور السريع بكافة المجالات التكنولوجية، وخاصة المعلوماتية والانترنت التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه رحب الدكتور شريف رمزي البارودي، رئيس مجلس إدارة شركة دوكس، بالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة، التي تعد أعرق النقابات في مصر، مؤكداً حرصه على تحقيق أهداف ومتطلبات النقابة في توفير أفضل الخدمات والتيسير على أعضائها.

وشدد "البارودي"، على ضرورة ترسيخ الفكر التكنولوجي، و المشاركة في ملحمة التطوير التي تشهدها مصر في شتى المجالات، خاصةً قطاع التكنولوجيا، التي تسير فيه بشكل جيد لمواكبة العالم.

صرح بأن القيادة السياسية تتبنى استراتيجيه هادفة وشاملة لبناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا في جميع مناحي الحياة.