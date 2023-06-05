بعد الدمج.. ABCيرفع أرباحه 158%

شهدت نتائج أعمال بنك ABC- مصر نمواً ملحوظاً فى الربع الأول من عام 2023 حيث حقق البنك صافى أرباح بلغ 324.4 مليون جنيه مصرى عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023 بنسبة نمو 158% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لمجموع البنكين (بنك بلوم وبنك ABC) كل على حدى وبلغ اجمالى الاصول 68.6 مليار جنيه مصرى وبلغ اجمالى محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22 مليار جنيه مصرى، كما بلغ اجمالى ودائع العملاء 59.8 مليار جنيه مصرى، كما بلغ صافى ايرادات النشاط 917.3 مليون جنيه مصرى عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية فى 31 مارس 2023 ومن ناحية أخرى جارٍ اتخاد الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه مصرى ليصبح 5 مليارات جنيه مصرى بدلاً من 3.7 مليار جم.

قال عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC - مصر تعد نتائج أعمال الربع الأول من 2023 والتى أظهرت نمواً ملحوظاً فى جميع مؤشرات الأداء، انعكاساً حقيقياً لنجاح استراتيجية بنك ABCمصر والتى تتمحور حول ثلاثة أهداف أولها تحقيق أداء مالى قوى من خلال العمل على تنوع محفظة البنك وثانياً تعزيز جهوده فى التوسع فى السوق المصرى والذى يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية، هذا بالإضافة إلى التركيز على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التى تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم.