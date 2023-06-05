«قناة السويس» يرفع صافى أرباحه 161% وأصوله تقترب من 88 مليار جنيه

بروتوكول لدعم الاستثمارية باقتصادية قناة السويس مع «تيدا» الصينية

أكد حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن إجمالى أرباح البنك وصل إلى 251 مليون جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ96 مليون جنيه بمارس 2022 محققاً نسبة نمو قدره 161% مدعوماً بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 90% ليصل إلى 707 ملايين جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ373 مليون جنيه مصرى بنهاية مارس 2022، وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 228% ليصل إلى 224 مليون جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ68 مليون جنيه مصرى بنهاية مارس 2022.

وارتفع المركز المالى للبنك بنسبة نمو 18% ليصل إلى 87.9 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 15% لتصل إلى 75.6 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ65.8 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق.

محفظة القروض

وأعلن أن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 12% لتصل إلى 33.3 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالى محفظة القروض الشركات بنسبة 14% لتصل الى 33.4 مليار جنيه مصرى بنهاية مارس 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2022.

وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة، مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى ما أدى الى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 13%، لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ2.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022.

قال رئيس البنك إنه فى إطار استراتيجية البنك فى الانتشار الجغرافى والتوسع شبكة الفروع، قام «بنك قناة السويس» بافتتاح فرع الغردقة بموقع متميز بشهر مايو 2023 وهو الفرع رقم 50 فى سلسلة فروع البنك والفرع مزود بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة، التى تتيح للعملاء تنفيذ كافة معاملاتهم وطلباتهم فى أسرع وقت ويستهدف الفرع خدمة كافة شرائح العملاء بالمدينة سواء من خلال منتجات وخدمات التجزئة المصرفية وأيضاً من خلال المنتجات والخدمات الخاصة بتمويل المشروعات والشركات الكبرى وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة.

بروتوكول تعاون

ووقّع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع شركة تيدا الصينية، المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لدعم القدرات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفتح آفاق جديدة لأوجه التعاون المشترك للمستثمرين الحاليين والجدد بالمنطقة الاقتصادية للقناة. قام بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك كلٌ من حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وليو إيميين، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيدا القابضة. ويُعد هذا البروتوكول امتداداً للتعاون والنجاح بين الطرفين وتوطيداً لتلك العلاقة التاريخية فيما بينهما، وذلك بالتزامن مع قرب نجاح شركة تيدا الصينية من الانتهاء من جذب استثمارات صينية جديدة للمنطقة فى حدود 5 مليارات دولا أمريكى خلال الفترة القادمة.

وأكد حسين رفاعى التعاون المشترك بين شركة تيدا وبنك قناة السويس، مشيراً إلى أن البنك يولى أهمية كبيرة للمنطقة الاقتصادية للقناة، ويسهم فى تذليل أى عقبات أو معوقات تخص الشركات الصينية العاملة فى المنطقة.

وأضاف رفاعى أن البنك ليس داعماً للاستثمارات الأجنبية فى المنطقة فقط، بل يعد نفسه شريكاً استراتيجياً مع شركة تيدا لنجاح المنطقة الاقتصادية.

العلاقة التاريخية

من جانبه، أكد الهيثم القبرصلى، مدير عام أول ورئيس قطاع الائتمان وتمويل الشركات ببنك قناة السويس، على ضرورة استغلال العلاقة التاريخية الناجحة بين مجموعة شركات تيدا والشركات العاملة بها وبنك قناة السويس، ويأتى على رأس هذا النجاح الثقة المتبادلة بين مجموعة الشركات وفريق العمل ببنك قناة السويس، والذى ساهم فى تحقيق نجاحات وتكامل مشترك.

وأضاف أن البنك لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات المصرفية وحسب، ولكن سيقدم أيضاً الدعم الكامل للمستثمرين، سواء بتقديم الاستشارات والخدمات المصرفية أو دراسة تمويل احتياجاتهم.

وعلى هامش توقيع البروتوكول قام حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة تيدا، بزيارة عدد من المصانع الجديدة العاملة فى المنطقة بالعين السخنة.

يذكر أن بنك قناة السويس وقّع فى مارس الماضى، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن التعاون والاشتراك فى المفاوضات مع مؤسسات التمويل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال بالمناطق الصناعية التابعة.