طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

في اليوم الثالث من بدء انطلاق الامتحانات

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأثنين بالإسماعيلية امتحان القران الكريم لطلبة الشعبة العلمي بالثانوية الأزهرية في اليوم الثالث من انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023، حيث يؤدي الطلبة الامتحان على فترة واحدة لمدة ساعتين .

وكان طلاب الشعبة العلمي أدوا أول أيام الامتحانات مادتي الفقه والحديث أول مس السبت فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية نفس المادتين أمس الأحد.ويتوالى طلاب الشعبتين الادبي والعلمي امتحاناتهم في الثانوية الأزهرية يوما بعد يوم.

وشهدت محيط المعاهد الأزهرية تواجد امني لتأمين سير العملية الامتحانية وتم منع أولياء الأمور من التواجد بالقرب من الأبواب .

وقام الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بتفقد لجنة معهد الإسماعيلية الثانوى بنين ، والتي تضم لجان معاهد (بنين الإسماعيلية وبنين آل نوح وبنين الضبعية ). وخلال متابعته، اطمأن “بيومي” على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من وضوح أسئلة الامتحانات وتطابقها مع المناهج المقررة.

وأشار مدير عام المنطقة، إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير اللجان، والتعامل مع أي مشكلات طارئة.

حالة طوارئ

وترفع الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية منذ اليوم الأول لإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية .وشهد اليوم الأول في امتحانات الشعبة العلمي بالثانوية الأزهرية بالإسماعيلية جولات مكثفة لفضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية ومديرو العموم للتأكد من سير الامتحانات بانتظام والوقوف على جاهزية اللجان وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة.

واكد مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور

و بدأت امتحانات القسم الادبي امس الأحد وتستمر حتى 9 يوليو المقبل، فيما ينتهي طلاب القسم العلمي من امتحاناتهم 12 يوليو المقبل، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023..