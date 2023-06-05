حلول مستدامة للحد من تلوث البلاستيك فى احتفال اليوم العلمى للبيئة بالبحر الأحمر

تحتفل أجهزة وزارة البيئة والمحميات الطبيعية اليوم الاثنين 2023/6/5 باليوم العالمي للبيئة في مدن محافظة البحر الأحمر تحت شعار "حلول مستدامة للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك".

وتشمل الاحتفالات عددًا من الفعاليات البيئية مثل ندوات توعية وتوزيع أكياس بلاستيك صديقة للبيئة وحملات لتنظيف شواطئ ومحميات وجزر البحر الأحمر بالتعاون مع جهات وجمعيات أهلية.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى زيادة الوعي البيئي للعاملين في قطاع السياحة والسائحين وذلك للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في منطقة البحر الأحمر وضمان استمرارية السياحة الساحلية التي تستقطب أعدادًا كبيرة من السائحين سنويًا.

وتهدف الفعاليات أيضًا إلى التوعية بالتداعيات السلبية للاستخدام غير المسؤول للبلاستيك وذلك من أجل حماية البيئة البحرية والمحافظة على الشعاب المرجانية والحيتان والسلاحف من تأثيرات النفايات البلاستيكية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر أن البلاستيك يعد الخطر الأكبر الذي يهدد البيئة البحرية.

وأشار إلى وجود قرارات في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تحظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام وتعمل وزارة البيئة على تقليل استخدام البلاستيك والعمل على القضاء عليه في جميع أنحاء مصر. وتسعى وزارة البيئة أيضًا إلى وضع رؤية مشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي وتشجيع الاستخدام المسئول للمواد البديلة للبلاستيك سواء من خلال إعادة استخدامها بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد.

وفي هذا السياق يتم التشجيع على استخدام عناصر أحادية الاستخدام قابلة للتحلل أو عناصر قابلة لإعادة الاستخدام وتعقيمها بشكل صحيح بعد كل استخدام.

وتعمل الوزارة على تقديم دورات توعوية مجانية حول التلوث البلاستيكي في قطاع السياحة وتستمر في رفع مستوى الوعي عن طريق إنشاء محتوى تعليمي ومقاطع توعوية وحملات تنظيف وورش عمل بالتعاون مع منظمات حماية البيئة.

وستقدم الوزارة قائمة بالموردين الذين يقدمون منتجات وبدائل قابلة للتحلل الحيوي وتشاركها مع العاملين في القطاع السياحى لوقف استخدام البلاستيك على اللنشات السياحية التي تقوم بأنشطة الغوص.

أهمية الحد من استخدام البلاستيك

من جانبه يشدد القائمون على الفعاليات على أهمية الحد من استخدام البلاستيك وفقًا لمبادئ الغرفة التوجيهية ويسعون لإيجاد حلول بديلة ومستدامة للاستخدام البلاستيكي في القطاع السياحي.

وذلك من خلال توفير تدريبات توعوية متخصصة وتطوير محتوى تعليمي مبتكر وإجراء حملات توعوية وورش عمل بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة.

ويتطلع القائمون على هذه الفعاليات إلى تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في سلوكيات السائحين والعاملين في القطاع لحماية البيئة البحرية الثمينة والمحافظة على جمال البحر الأحمر للأجيال القادمة.

تغيير ثقافة المواطنين

هذا تتبنى الإدارة العامة لشئون البيئة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بمحافظة البحر الأحمر عدة مبادرات مجتمعية من أجل تغيير ثقافة المواطنين وتوعيتهم بأضرار البلاستيك أحادى الاستخدام على صحتهم وعلى بيئتهم الطبيعية والعمل على توفير بدائل مثل الأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من القماش او الورق

وجاءت ثمار هذه المبادرات من أحد أصحاب مصانع المنسوجات وتبرع بعدد كبير من الأكياس صديقة للبيئة للإدارة العامة لشئون البيئة لكى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان ضمن حملات التوعية البيئية، وتم توزيع عدد من الاكياس صديقة البيئة بمستشفى الغردقة العام بمشاركة إدارة تنظيم الأسرة، وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين على التحول إلى الأكياس صديقة البيئة المصدر.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه أحادية الإستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى يتضمن المادة رقم 18 والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة رقم 27 والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكيه أحادية الاستخدام وتفعيل قرار محافظ البحر الأحمر بهذا الشأن.



