اكتشاف تلوث بترولي على شاطئ رأس غارب والبيئة تواصل التحقيق

قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة لمعاينة تلوث بترولي بالزيت الخام على شاطئ رأس غارب شمال البحر الأحمر لمعرفة سبب التلوث.

جاء ذلك بعد أن تم اكتشاف تلوث بترولي بزيت خام على مسافة تقدر بـ ٣ كيلومترات على شاطئ رأس غارب وتم رصد البقع الزيتية على فترات متقطعة على الشاطئ ما أثار المخاوف من تأثيرها على البيئة البحرية والشاطئية في المنطقة.

وتم إبلاغ غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الأحمر وجهاز شؤون البيئة بوقوع هذا التلوث وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والتصدي لهذه الحادثة.

وتحركت لجنة بحثية تضم مختصين في مجال البيئة من البحر الأحمر إلى موقع التلوث لأخذ عينة من بصمة الزيت وتحديد مصدر التلوث البترولي، أُخذت عينة من الزيت الخام المتسبب في التلوث أرسلت إلى معامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد الجهة المسؤولة عن التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وسيتم أيضًا تقدير التعويضات المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

وتقوم فرق المكافحة والطوارئ بجهود مكثفة لإزالة البقع الزيتية من الشاطئ ويتم التركيز على إعادة تأهيل البيئة البحرية والشاطئية المتضررة من التلوث.

و يهدف ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجهة المتسببة وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالبيئة.

ويطالب سكان مدينة رأس غارب بوقف تكرار ظاهرة التلوث البترولي على شواطئ المدينة وتعبيرًا عن قلقهم تجاه التلوث الحالي وتأثيره على البيئة والصحة العامة.

مبادرات مجتمعية

وفى إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على البيئة تتبنى الإدارة العامة لشئون البيئة إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بمحافظة البحر الأحمر عدة مبادرات مجتمعية من أجل تغيير ثقافة المواطنين وتوعيتهم بأضرار البلاستيك أحادى الاستخدام على صحتهم وعلى بيئتهم الطبيعية والعمل على توفير بدائل مثل الأكياس الصديقة للبيئة المصنوعة من القماش او الورق

وجاءت ثمار هذه المبادرات من أحد أصحاب مصانع المنسوجات وتبرع بعدد كبير من الأكياس صديقة للبيئة للإدارة العامة لشئون البيئة لكى يتم توزيعها على المواطنين بالمجان ضمن حملات التوعية البيئية، وتم توزيع عدد من الاكياس صديقة البيئة بمستشفى الغردقة العام بمشاركة إدارة تنظيم الأسرة، وذلك من أجل حث وتشجيع المواطنين على التحول إلى الأكياس صديقة البيئة المصدر.

ويأتى ذلك فى ظل الجهود الحثيثة التى تبذلها محافظة البحر الأحمر للحد من استخدام الاكياس البلاستيكيه أحادية الإستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي وطبقا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى يتضمن المادة رقم 18 والخاصة بحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمادة رقم 27 والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكيه أحادية الاستخدام وتفعيل قرار محافظ البحر الأحمر بهذا الشأن.



