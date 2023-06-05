المدينة الشبابية بالأسمرات تستضيف وفود منحة ناصر للقيادة الدولية

برعاية الرئيس السيسي..

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة ميدانية للمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، لوفود منحة ناصر للقيادة الدولية، والتي تُقام في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز و تعاون الجنوب الجنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم.

قام المشاركون بجولة تفقدية لمدينة الأسمرات الشبابية والرياضية، المُقامة لخدمة سكان الأسمرات والمناطق المحيطة، والتي تم تطويرها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتتكون من ملعب كرة قدم قانوني، (٤) ملاعب كرة قدم، (٢) ملعب متعدد، (٣) ملاعب كرة سلة، ساحة ألعاب نزال، منطقة ألعاب أطفال، المبني الاجتماعي، مجمع حمامات السباحة، مسرح مكشوف، محلات ومنطقة بنوك.

الدولة أخذت على عاتقها مهمة تطوير المناطق غير الآمنة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في رسالة لشباب المنحة: "أخذت الدولة على عاتقها مهمة تطوير المناطق غير الآمنة، وتعمل الدولة المصرية على إقامة المنشآت الشبابية والرياضية ومراكز شباب بهذه المشروعات بمختلف المحافظات".

وأضاف الوزير أن إنشاء وإقامة المراكز الشبابية والرياضية في المناطق المُطورة كالأسمرات؛ لتكون مراكز توعوية تسهم في تهيئة واقع اقتصادي جديد لشباب المحافظات بتلك المناطق الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات التدريبية المتخصصة وتأهيلهم لسوق العمل الحر، وإيجاد فرصة عمل حقيقية لشباب مُدرب ومؤهل، وهو ما يعد اهتماماً بالوظيفة التي تؤديها تلك المراكز قبل الاهتمام بعملية الإنشاء نفسها.

وأثنى المشاركين خلال جولته بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، على جهود الدولة المصرية في النقلة النوعية التي تمت لأهالي المناطق غير الآمنة، وتوفير كل المقومات الأساسية والاحتياجات ومراكز شبابية ورياضية تكون متنفسًا لهم.

وتوجهوا بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة وحي الأسمرات والإدارة التنفيذية للمدينة على حفاوة الاستقبال والتعرف على المدينة عن قرب.