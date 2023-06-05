إنشاء مجلس حقوق الإنسان للمصريين في الخارج

بروتكول تعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وإتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا..





على هامش الإحتفال الذى اقامه إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا بمناسبة تكريم المرأة المصرية المقيمة فى أوروبا تم الإعلان عن إبرام بروتكول تعاون بين إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا والمجلس القومى لحقوق الإنسان بإنشاء مجلس حقوق الإنسان للمصريين فى الخارج .

أوضح البروتوكول أنه إنطلاقا من أهمية دور المصريين فى الخارج فى الدفاع عن قضاياهم الوطنية والإستفادة من خبراتهم المكتسبة فى الدول المستقبلة فى مجال حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية وضرورة تعزيز دورهم فى بناء وتنمية مصر الحديثة من خلال مساهمة حقيقية تعتمد على إستراتيجية واضحة المعالم تهتم بالشأن المصرى المتعلق بحقوق الإنسان داخل وخارج مصرتأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى العالم وبعد مصر الإقليمى وكذلك متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.



وكذلك الحاجة الماسة لعمل منظم تتضافر فيه جهود المصريين فى الخارج فى ظل آلية تنسيق مع الداخل فى مصر من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى إطارالحفاظ على المصالح المصرية فقد تم الإتفاق على بروتوكول للتعاون بين مجلس حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية وبين إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا .



ويشرف على مجلس حقوق الإنسان للمصريين فى الخارج لجنة نتسيقية مكونة من مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ومحمد الزفزاف رئيس إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا ومحمود فضل الأمين العام للإتحاد وثروت قادس مستشار رئاسة الإتحاد وهم أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابع للإتحاد والأعضاء المؤسسون فى المجلس هم المجلس القومى لحقوق الإنسان وإتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا وإتحاد الجالية المصرية فى اليونان وجمعية المصريين فى سويسرا ويسمح المجلس بإنضمام الكيانات المشهرة قانونا والمعنية بشؤون المصريين فى الخارج.



وشددت مشيرة خطاب فى كلمتها على أهمية هذا البروتوكول والعمل به لأن دور المصريين فى الخارج فى غاية الأهمية فى ذلك .

بينما أوضح الزفزاف أنه هو أول مجلس للحقوق الإنسان للمصريين فى الخارج ينسق بين الداخل والخارج فى هذا المجال .



وتم على هامش الإحتفال مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة مثل المساواة وقوانين الأحوال الشخصية وأوضاع الجيل الثانى الإجتماعية وموقف الأراء الدينية من التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وقضايا التعليم والطفولة.



وقام الإتحاد بتكريم كل من إسم المرحومة فوزية العشماوى أستاذ الأدب بالجامعات السويسرية ورائدة من رواد العمل الإجتماعى للجالية المصرية فى سويسرا حيث شاركت إبنتها هناء أبو زيد فى حفل التكريم.

حيث ألقت كلمة أشارت فيها إلى الإهتمام بالمرأة المصرية كما تم تكريم إيناس إبراهيم هلال من أبناء الجيل الثانى والتى منحتها الملكة اليزابث وساما ملكياً تقديرا لعملها الإجتماعى منوهة فى كلمتها إلى أهمية الإهتمام بالفئات الضعيفة وأوضاع الإندماج فى الدول الأوروبية.



شارك فى الإحتفال إكرام لمعى وأحمد درويش اساتذة بالجامعات وأحمد درويش من ألمانيا وشخصيات أكاديمية وقيادات من الجاليات المصرية فى أووربا.