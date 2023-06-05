البابا فرنسيس يعلق على حالته الصحية: ما زلت على قيد الحياة

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، مجددًا إلى إحلال السلام وعارض الحرب، في أول ظهور له ببرنامج تليفزيوني رئيسي، وفق وكالة انباء الشرق الأوسط.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في البرنامج التليفزيوني "في صورته" على قناة "راي1" الإيطالية: "إنها قصة قديمة قدم الإنسانية: بالسلام تنتصر دائما، ربما قليلا، لكنك تفوز. وبالحرب تخسر كل شيء، وما يطلق عليه مكاسب هي خسائر". وقال إن هناك "الفرح في العذاب"، في إشارة إلى الحروب والصراعات.

وهذا أول ظهور للبابا في ستوديو تليفزيوني كبير، حيث كان يرد على سؤال للمذيع لورينزا بيانشيتي. وكانت تجرى المقابلات التليفزيونية حتى الآن من جانب فرنسيس من الفاتيكان أو عبر رابط مصور.

ويتم بث البرنامج التليفزيوني الكاثوليكي الشهير تقليديا كل يوم أحد قبل صلاة التبشير الملائكي للبابا.

وعندما سئل من ضيف آخر عن صحته، قال مازحا : "مازلت على قيد الحياة".