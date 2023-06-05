خالد يوسف يكشف تفاصيل اتهامه من الإخوان بالخروج عن الشريعة (فيديو)

قال المخرج خالد يوسف إن جماعة الإخوان استغلوا مشهد الفنانة منة شلبي وهي ترتدي النقاب وتذهب لصديقها، ووصل الأمر إلى اتهامهم لي بإهانة رموز الإسلام وخروج عن الشريعة، واستفتوا بذلك مفتي الجمهورية وقتها الشيخ نصر فريد واصل.

الإخوان أثاروا الجدل حولي بسبب فيلم ويجا

وأضاف خالد يوسف خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد أن صراعه مع الإخوان انتقل من انتخابات الجامعة ومجال السياسة إلى مجال الفن، وبدأوا يثيرون الجدل حوله بسبب فيلم ويجا.

وتابع : " قناة النيل الثقافية أقامت مناظرة بيني وبين الشيخ واصل، وقلت له إن اللص أحيانا يرتدي ثوب الضابط ليتخفى فيه، إذن هو يقر بشرف هذا الثوب، قال لي نعم، قلت له وكذلك نفس المشهد هي تقر بشرف هذا الثوب، فقال لي هذا منطق مقبول.

ولفت خالد يوسف إلى أن الإخوان كانوا مواظبين على تفجير القضايا المفتعلة في وجهه لاستنزافه وتعطيله عن الإبداع، مضيفا أن بعض أقربائه كانوا من أعضاء الجماعة وكان يصطدم بهم في الانتخابات في كفر شكر، سواء حين كان يدير حملة خالد محيي الدين أو حين ترشح بنفسه.

وأكد المخرج خالد يوسف إن الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي التقاه في ميدان التحرير يوم 29 يناير 2011 بعد هروبه من السجن، وطلب منه أن يلتقط صورة معه.

وأوضح أن وجوده في ميدان التحرير يوم 28 شهد مواقف مؤثرة، مثل نزول الجيش للميدان واستقبال الناس له بالتحية والهتاف والتأييد، ومناشدته إنقاذ المتحف المصري من الحريق والسرقة، وقابلني رجل يجري ليطمئن على المتحف قائلا "أنا جاي من الهرم مشي".

وأشار خالد يوسف إلى أنه اتصل بشقيقه وكان مأمور قسم الخصوص، وأبلغه أن الإخوان يستعدون لاقتحام الشرطة، فسألني هل هي معلومة، فقلت له ليست معلومة ولكن احترس، وبالفعل تعرض القسم لحصار ومديرية الأمن نفسها لحصار، وقال لي مدير الأمن "كلنا ننتظر الشهادة".

وأردف: " السبب الذي جعلني أتوقع أن الإخوان سيحاصرون الأقسام أنهم لديهم غل شديد تجاه جهاز الشرطة، والمتظاهرين لم يكن لديهم هذا الغل، ولديهم طريقة في التعامل وهم في موقف ضعف شديدة الود، وبالفعل خدعونا بها.