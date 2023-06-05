أشرف قاسم: الأهلي أفضل من الوداد وشوبير أبرز المكاسب

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، إن فوز الأهلي على الوداد المغربي جيد جدا، مشيرا إلى أن الأحمر أفضل من الوداد المغربي داخل الملعب وقادر على الانتصار في مباراة الإياب.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة: قلق الأهلي وجماهيره من نتيجة مباراة الذهاب أمر ايجابي، وسيجعل اللاعبين أكثر مسئولية في المغرب.

تابع: ثبات مصطفى شوبير من أبرز مكاسب الأهلي في الذهاب ضد الوداد.

الأهلي يحفز لاعبيه قبل مباراة عودة نهائي إفريقيا

حفّزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فريق الأهلي على حسم لقاء العودة أمام الوداد المغربي بعد الاكتفاء بهدفين مقابل هدف في ذهاب دوري أبطال إفريقيا اليوم " الأحد"

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على فيس بوك، بعد نهائي المباراة: "شوط أول انتهى.. هناك شوط ثان لحسم لقب دوري الأبطال.. "أفريقيا..يا أهلي".

وتغلب الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.

أحرز بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

فيما سجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف الوداد من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

والتقى الأهلي مع نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

محمد بركات: الشحات نجم مباراة الأهلي والوداد

أثنى محمد بركات نجم الأهلي السابق على حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بعد مستواه الفني خلال مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات كان نجم من نجوم المباراة، وكان بيعمل كل حاجة في الكورة انهاردة".

وأضاف: "الوداد من الفرق الكبيرة اللي بتعرف تتعامل بشكل رائع في المباريات خارج أرضها". وواصل: "الحكم معتز إبراهيم مع احترامي الماتش كان كبير عليه".

واختتم: "قولنا إنه من الحكام اللي طالعين بشكل جيد ولكن الماتش انهاردة كان كبير عليه".