أحمد دويدار: موسيماني أفضل من كولر مليون مرة

يرى أحمد دويدار نجم الزمالك السابق أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق أفضل من مارسيل كولر مليون مرة.



قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أقسم بالله موسيماني أفضل من مارسيل كولر مليون مرة"

وأضاف: "المخزون البدني لحمدي فتحي وديانج أصبح أقل في الشوط الثاني وكان لابد من تدخل دويدار"

واختتم: "فوز الأهلي بنتيجة 2-1 فقط، هذا يتحمله مارسيل كولر وليس لاعبي الأهلي وحدهم".

دويدار يحمل كولر نتيجة لقاء الأهلي والوداد

هاجم أحمد دويدار لاعب منتخب مصر والزمالك السابق السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب أخطاءه خلال اللقاء اليوم أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه فيس بوك "كولر صفر إدارة للماتش ضيع ماتش كان في المتناول بمكسب كبيير"

وتغلب الأهلي على نظيره الوداد المغربي 2 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلي في مباراة اليوم بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز بو هرة هدف الوداد.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثالث كما حاول الوداد إدراك التعادل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز غير مطمئن للأهلي بهدفين لهدف وينتظر المارد الأحمر الحسم في لقاء العودة بالمغرب.

محمد بركات: مصطفى شوبير أفضل من والده

كما علق محمد بركات نجم الأهلي السابق على تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات: "الأهلي كان يقدر يكسب بنتيجة أكبر أمام الوداد، وارجع وشوف الأهلي كسب الترجي بنتيجة أكبر"

وتابع: "انهاردة مولد نجم جديد، ومصر كلها هتتكلم عن مصطفى شوبير، والذي تعامل مع كل المواقف التي وصلت له والكرات التي جاءت له بنجاح مميز"

وأردف: "مصطفى شوبير اجمد من أحمد شوبير كمان اعذرني يا أبو الكباتن، مصطفى شوبير عنده وحش وبيعمل مباراة رائعة، ونجح في التصدي لكرة صعبة جدا في الشوط الأول"

واتم: "مصطفى شوبير عمل ماتش كبير في استاد القاهرة، والملعب مليان".