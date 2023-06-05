الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأجواء عادت إلى طبيعتها، خلال الوقت الحالي، ونشهد هدوءا في سرعات الرياح، متابعا: “حالة الطقس المعتدلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء القادم”.

ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة



وأضاف "محمود شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، نساء اليوم: " بداية من يوم الأربعاء، ستشهد ارتفاعات تدريجية لدرجات الحرارة، إضافة إلى نشاط رياح مثير للأتربة، معقبا: "سنشهد ارتفاع ورياح ترابية وتساقط للأمطار، بداية من يوم الخميس والجمعة القادمين".



وأوضح مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك نشاط واضح للرياح وعواصف ترابية، ولكنها ليست بشدة العاصفة الترابية القادمة، منوها بأن فصل الصيف العام الحالي، سيكون قريبا من صيف العام الماضي.

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة خماسينية نهاية الاسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية وهي رياح تؤدي لارتفاع درجات الحرارة وسوف تبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة مئوية في القاهرة وقد تصل إلى 45 درجة مؤية في جنوب الصعيد في محافظتي الاقصر وأسوان.

وتابعت خلال مداخلة كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : "لازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة ومهم نتبع النشرات الجوية نتوقع 36-38 رجة مؤية والجنوبية جنوب الصعيد 45 درجة مئوية في الاقصر واسوان".



وتوقعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في ذات الوقت أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية لسرعات تبلغ في المتوسط 40 كليو متراً في الساعة وطالبت المواطنين بالاخص في فترات التقلبات والانتقال بين الفصول االمتابعة المستمرة للنشرات الجوية حيث تصدر الهيئة نشرات تفصيلية تحمل في طياتها التغيرات المتلاحقة في حركة الطقس.



وعن الرياح القوية التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي، قالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية : دائماً تنشط هذه النوعية من الرياح مع السحب الرعدية التي تصاحبها رياح هابطة أو الهبات الخماسينية وأن الهبات كانت قوية وسريعة لكنها لا تؤدي لسقوط اللافتات ويتوقف الامر على مدى تحمل الأشياء لسرعات الرياح وأن متوسط سرعات الرياح في الأيام السابقة تتراوح مابين 40-45 كيلو مترا ًفي الساعة وصلت في وقت الذروة الذي إستمرت لنصف الساعة 60 كيلوا متراً في الساعة ".



ولفتت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إلى هبات الرياح قوية المسجلة في العواصف الترابية والسحب الرعدية هي تصنف هبات رعدية في المتوسط سرعتها 30-40 كيلو متر وما حدث وصولها إلى 60 كليو مترا في الساعة هي سرعات قوية لكن ليست مدمرة لكنها ليست معتادة في الايام العادية لكن معتادة في أيام رياح الخماسين أو السحب الرعية في الاماكن الصحراوية والصعيد والتي يصاحبها الرياح الهابطة".

