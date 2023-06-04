الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تأسيس 54 شركة وإصدار 42 رخصة لمشروعات جديدة باقتصادية قناة السويس

اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاقتصادية

اجتمع  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، لاستعراض أهم مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية خلال العام المالي الجاري 2022-2023

وخلال اللقاء استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية والتي بلغت 46 مشروعاً صناعياً ، وأخرى تبلغ 43 مشروعاً حصلت على موافقات مبدئية، فضلاً عن تأسيس 54 شركة وإصدار 42 رخصة لمشروعات جديدة.

كما تطرق العرض إلى الحديث عن  الاتفاقيات الإطارية ال 9 لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر الجاري، ومستجدات ال 14 مذكرة تفاهم الأخرى في قطاع الهيدروجين الأخضر، بجانب دراسة 8 مشروعات جديدة في صناعات الوقود الأخضر.

 

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