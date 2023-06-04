تأسيس 54 شركة وإصدار 42 رخصة لمشروعات جديدة باقتصادية قناة السويس
اجتمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، لاستعراض أهم مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية خلال العام المالي الجاري 2022-2023
وخلال اللقاء استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية المشروعات التي حصلت على موافقات نهائية والتي بلغت 46 مشروعاً صناعياً ، وأخرى تبلغ 43 مشروعاً حصلت على موافقات مبدئية، فضلاً عن تأسيس 54 شركة وإصدار 42 رخصة لمشروعات جديدة.
كما تطرق العرض إلى الحديث عن الاتفاقيات الإطارية ال 9 لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر الجاري، ومستجدات ال 14 مذكرة تفاهم الأخرى في قطاع الهيدروجين الأخضر، بجانب دراسة 8 مشروعات جديدة في صناعات الوقود الأخضر.