كهربا يضاعف تقدم الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال

نجح فريق الأهلي في مضاعفة تقدمه أمام ضيفه الوداد المغربي بتسجيل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0 في مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وسجل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من هجمة سريعة ومتقنة ضربت دفاع الوداد المتقدم.

ونجح الأهلي في تعزيز تقدمه رغم السيطرة المغربية طوال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني.

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/ 2023، والمقامة على ملعب القاهرة الدولي.

تفاصيل الشوط الأول بين الأهلي والوداد

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الأهلي على مستوى الاستحواز على الكرة، حيث هاجم الفريق الأحمر بقوة كبيرة لكنه لم بستطع التسجيل خلال الربع ساعة الأولى، بينما لجأ وداد الأمة للدفاع معتمدًا على اللهجمات المرتدة المعاكسة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، لكن تقنية الفيديو “الفار” قامت باستدعاء حكم الساحة ليقرر إلغاء قراره ويحتسب اسقاط لصالح الفريق المغربي.

بينما سقط حسين الشحات بعد تدخل مدافع الوداد عليه في منطقة الجزاء، لكن حكم المواجهة قرر استكمال المباراة دون احتساب شيء.

وأنقذ مصطفى شوبير كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر الشوط، بعد انفراد كامل من قبل لاعب وسط الملعب الوداد الجعدي، ومع نهاية الشوط الأول بدأ الفريق المغربي في تشكيل خطورة كبيرة على الأهلي، حيث خرج الفريق من مناطقه الدفاعية في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بعد عرضية مميزة من حسين الشحات.

تشكيل الأهلي في مباراة الوداد

مصطفى شوبير، في حراسة المرمى. ‏

الدفاع: علي معلول- محمد هاني- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم. ‏

الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- حمدي فتحي- بيرسي تاو- حسين الشحات. ‏

الهجوم: محمود كهربا.

مشوار الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري الأبطال

نجح الأهلى في حسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة بمجموع المباراتين الذهاب والعودة.

بينما صعد الوداد المغربي لنهائي الشامبيونزليج الإفريقي، بعدما تعادل مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي 2/2 ببريتوريا، ليستفيد تعادله في الذهاب بالمغرب 0/0 بقانون تسجيل الأهداف خارج الديار.