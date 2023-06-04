انخفاض أسعار السلع الفترة القادمة.. وسعر كرتونة البيض مفاجأة

زفّ هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، بشرى سارة بشأن أسعار السلع خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك انخفاض في سعر الأرز والقمح والبيض .

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انخفاض أسعار السلع الفترة القادمة

وأضاف الدجوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “٩٠ دقيقة” المذاع علي قناة “المحور” الفضائية، أن انخفاض في سعر كرتونة البيض لتصبح 85 جنيهاً فقط.

وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن جميع أسعار المواد الغذائية مستقرة خلال هذه الفترة ولا يوجد بها ارتفاعات، كما يشهد سوق الذهب أو الحديد ارتفاعات كبيرة.

وأوضح أن هناك تعليمات من الرئيس السيسي بتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتناسب الجميع، لافتا إلى أن أسعار الأرز أصبحت 22 جنيهاً للكيلو الواحد".

وتابع "وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من الأرز حتي يتم توفيره بأسعار مخفضة".