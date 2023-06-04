اقرأ غدا: رئيس الوفد: الإخوان عملوا على الانتقام من معارضيهم ولايؤمنون بالديمقراطية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رئيس الوفد: الإخوان عملوا على الانتقام من معارضيهم ولايؤمنون بالديمقراطية وتداول السلطة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، من أبرزها تصريحات رئيس الوفد

الإرهابية ارتكبت جرائم وخطايا كان من الصعب على الشعب المصري تجاوزها

كنت على ثقة أن القوات المسلحة لن تقبل باستمرار حالة الاستقطاب في الشارع بهذا الشكل

46 مشروعا اقتصاديا تحصل على موافقات نهائية بالمنطقة الصناعية لقناة السويس