الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. 88 وظيفة شاغرة لتلك المؤهلات فقط

الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. باتت من اكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع إعلانها عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء للعمل في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية منها: الرياض وينبع والجبيل وجازان.

وأوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) أن هناك أكثر من 88 وظيفة خالية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى وفق شروط وضوابط معينة لكل وظيفة.

وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وجاءت وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع كالتالي:

– رئيس قسم استمرارية الأعمال.

– رئيس قسم تقييم المخاطر.

– رئيس قسم الوثائق والمعلومات.

– رئيس قسم السلامة.

– رئيس قسم تشغيل وصيانة الطاقة.

– مدير إدارة المباني.

– مدير إدارة الطرق.

– مدير إدارة النقل والمعدات.

– مدير إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– محلل شراكات واتفاقيات.

– أخصائي تخطيط أول.

– أخصائي تخطيط.

– أخصائي إدارة أداء أول.

– مسؤول المواد الخطرة.

– مهندس أجهزة طبية.

– رئيس قسم التكامل الحكومي والشراكات الاستراتيجية.

– رئيس قسم تخطيط إدارة الأزمات والكوارث.

– رئيس قسم التصاريح والأنظمة البيئية.

– رئيس قسم استمرارية الأعمال.

– مدير الإدارة الهندسية.

– رئيس قسم الهندسة القيمية.

– رئيس قسم سلامة الإنشاءات.

– رئيس قسم الإنشاءات الصناعية.

– رئيس قسم صحة البيئة.

– رئيس قسم خدمات الأملاك التجارية.

– مدير إدارة المرافق العامة.

– رئيس قسم النقل.

– رئيس قسم صيانة مباني المنشآت العامة.

– رئيس قسم الطرق بالمنطقة الصناعية.

– رئيس قسم العلاقات الحكومية ومساندة المستثمر.

– رئيس قسم الصناعات الأساسية والثانوية.

– مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني.

– رئيس قسم الاتفاقيات التجارية والسكنية.

– مهندس مدني.

– مهندس بنية تحتية.

– ضابط الميناء أول.

– تطبيق أي وظيفة.

– أخصائي شراكات واتفاقيات.

– أخصائي تفتيش وكالات أول.

– مهندس أخصائي إنشاءات.

– مفتش (عمليات الميناء).

– أخصائي مراجعة فنية أول.

– أخصائي استلام مشاريع أول.

– مهندس تخطيط المشاريع.

– مهندس حماية من التآكل.

– مهندس كهرباء ومعدات.

– مساح.

– مُحلل نظم المعلومات الجغرافية.

– مُحلل مراقبة.

– مهندس مرافق.

– مُحلل تخطيط بنية تحتية.

– رسام خرائط رئيسي.

– رسام خرائط.

– أخصائي مساحة.

– أخصائي تخطيط إرشادي أول.

– مهندس مشروع.

– مهندس معماري.

– إداري عقود (العقود).

– مهندس مواصفات.

– أخصائي خدمات صيانة.

– محلل مراقبة مائية.

– مشرف جودة هواء وأرصاد جوية.

– منسق عقود.

– مرمز طبي.

– مساعد طبيب أسنان.

– مثقف صحي للمريض والأسرة.

– صيدلي اكلينيكي.

– ممرض مكافحة العدوى.

– فني تمريض.

– فني جبس وتجبير.

– فني صحة الأسنان.

– فني إمداد التعقيم.

– فني قسطرة القلب.

– قابلة.

ممارس مكافحة العدوى.

– أخصائي تخدير (غير طبيب).

– أخصائي علاج النطق.

– أخصائي إمداد التعقيم.

– أخصائي نفسي.

– أخصائي إسعاف و طوارئ.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي – جراحة عامة.

– أخصائي – المسالك البولية.

– أخصائي – طوارئ (طبيب).

– طبيب مقيم – باطنة.

– طبيب مقيم – الطب المهني.

– طبيب مقيم – طب الأسرة والمجتمع.

– طبيب مقيم – جراحة.

– طبيب مقيم -عناية مركزة.

– طبيبة مقيمة – نساء / توليد.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ودعت اليئة الراغبين في التقديم على وظائفها الدخول على موقعها الإلكتروني للتوظيف والاطلاع على شروط كل وظيفة وذلك عبر الرابط التالي.. https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/