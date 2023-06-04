شوبير يمنع فرصة هدف محقق للوداد أمام الأهلي (فيديو)

شوبير يمنع فرصة هدف محقق للوداد أمام الأهلي

منع مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، فرصة هدف محقق للوداد في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في الدقيقة 40، كرة طولية من ركلة حرة على رأس سامبو الذي مررها إلى رضا الجعدي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير بشكل مميز ومنع الفريق المغربي من تسجيل الهدف الأول.

تشكيل الأهلي: ‏



في حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.



يجلس على دكة البدلاء كل من:



خالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.



تشكيل الوداد المغربى أمام الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا:



حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب علمود - أمين فرحان - آرسين زولا - يحيى عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران - رضا الجعدي - جلال داودي - أيمن الحسوني - زهير المترجي.

خط الهجوم: سامبو جونيور.



ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس السبت تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر يونيو2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساءً بتوقيت الإمارات.