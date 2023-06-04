"الفار" يلغي ضربة جزاء لـ الأهلي أمام الوداد

في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

حصل النادي الأهلي على ضربة جزاء في المواجهة الجارية أمام فريق الوداد المغربي، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

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ونفذ اللاعب علي معلول ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي من على منطقة الجزاء لتصطدم بمدافع الوداد في حائط المنع، في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد على لاعب الفريق المغربي.

وبعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو المساعد تم إلغاء الهدف في الدقيقة 31 من الشوط الأول، لتعود المباراة لمجراها كما كانت عليه من دون أهداف بين الأهلي والوداد المغربي.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الوداد كالتالي: ‏

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام الوداد كل من:

خالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وعلي لطفي وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

ويرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس السبت تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر يونيو2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

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