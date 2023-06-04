وزير الرياضة: الشراكة مع اليونيسكو جزء من استراتيجيتنا للتنمية المستدامة

ضمن رؤية مصر 2030..

التقى اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نوريا سانز، القائم بأعمال مدير مدير مكتب اليونسكو، لبحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسكو في مجالي الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جانب من اجتماع وزير الشباب واليونيسكو

ناقش الطرفان جهود الدولة المصرية علي صعيد الاهتمام بالشباب في مجالات تنمية المهارات وريادة الأعمال، والعمل علي تحقيق متطلباتهم ورغباتهم، وتنفيذ سلسلة من البرامج والمشروعات المخصصة لهم، بجانب المضي قدماً نحو تمكين الشباب في مختلف المجالات مثل التعليم والابتكار والثقافة والفنون، وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة والنهوض بالنشئ، وذوي الهمم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب ومراكز الابتكار والتعليم المدني المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الاستفادة من دورها المحوري في حياة الشباب والأسر المصرية.

كما تطرق اللقاء الحديث حول سبل التعاون نحو جعل الرياضة أسلوب حياة عن طريق نشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر في جميع المراحل العمرية وذلك لتحقيق أكبر مشاركة للنشاط الرياضى في مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية باعتبار الرياضة جزء من بناء الإنسان وبناء المجتمع، وبناء الشباب اجتماعيا واقتصاديا.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن وزارة الشباب تشهد طفرة في كبيرة في مجالات تأهيل الشباب لسوق العمل والمهارات الرقمية، لافتاً إلى أن الشباب كان لهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظات الأولى لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

ورحب "صبحي" بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في شتى المجالات الشبابية والرياضية والذي يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي تمكين الشباب في المجالات كافة.

مصر أحد الأعضاء المؤسسين لليونيسكو

من جانبها، أشارت الدكتورة نورية سانز، القائمة بأعمال المدير العام لمنظمة اليونسكو، أن برامجهم وأنشطتهم المنفذة في مصر تتماشى تماما مع الأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وانهم حريصون على تنفيذ برامجهم في مصر لأنهم يدركون وزن مصر في المنطقة ودورها المحوري كأحد الأعضاء المؤسسين لليونسكو.

حضر اللقاء من جانب منظمة اليونيسكو السيدة ماري ان منسون، المتخصصة الإقليمية في برامج التعليم باليونسكو و السيدة أريج عطاالله المتخصصة الإقليمية في العلوم الاجتماعية.

ومن جانب وزارة الشباب والرياضة، حضر اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الاستاذة منال جمال، رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، الاستاذة جيهان حنفي، رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء، مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ولفيف من قيادات الوزارة.