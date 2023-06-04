محافظ الفيوم يفتتح وحدتين للعناية المركزة بمستشفى إطسا المركزي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، وحدتين للعناية المركزة بمستشفى إطسا المركزي إحداهما للكبار والثانية للأطفال، مجهزتين بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وجاءت أجهزة وحدات العناية المركزة، بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه، تبرعاً من أحد رجال الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم مستشفى إطسا المركزي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورجل الأعمال الإماراتي المهندس بطي محمد خليفة المزروعي، ورجل الأعمال محمد عبدالله راشد الحبسي، والنائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، واللواء عصام القاضي أمين لجنة الشئون الصحية بالأمانة المركزية، والدكتورة مها الأنصاري أمين لجنة التواصل الشعبي بالأمانة المركزية، واللواء أحمد عبدالرحيم ، والدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد، وفراج عاشور نائب رئيس قطاع شمال الصعيد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والمحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور حسام خليل مدير مستشفى إطسا المركزي، والدكتور محمد محمود مصطفى وعدد من القيادات الطبية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ الفيوم يتفقد وحدتي العناية المركزة بمستشفى إطسا المركزي

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، وحدتي العناية المركزة، اللتان تضمان عدد 4 أجهزة تنفس صناعي، و6 أجهزة مونيتور، و6 سرنجات كهربائية للمحاليل، و3 مضخات محاليل، وجهازي صدمات، إضافة إلى عربة صدمات، و2 شفاط كهربائي، و2 وسادة كهربائية، و3 منظار حنجري، واستمع محافظ الفيوم، لعرض توضيحي حول مكونات الوحدتين وآليات العمل بهما، كما اطمأن على المرضى داخل الوحدتين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن.

وقدم محافظ الفيوم، شكره وتقديره لرجل الأعمال الإماراتي المهندس بطي محمد خليفة المزروعي، لدوره في إنشاء وحدتي العناية المركزة، وتزويدهما بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لخدمة المرضي الذين يحتاجون لرعاية خاصة، مثمناً جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتعاونها المستمر في مختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية.

وأكد "الأنصاري" أن المنظومة الصحية بالفيوم، تمتاز بتوافر فريق طبي متميز من الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي من وجود مجموعة من التحديات فى البنية الخاصة بالمستشفيات، مؤكداً أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية.