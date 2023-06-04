رئيس الاتحاد السعودي: رونالدو أضاف قيمة لدوري "روشن" وميسي أسطوري

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الحالي، أضاف قيمة كبيرة عقب وصوله لدوري روشن خلال الموسم الحالي.

وكان رونالدو قد انتقل للعالمي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية بقطر.

وأوضح المسحل أن القائمين على كرة القدم السعودية يعملون على زيادة مشجعب كرة القدم خلال المواسم المقبلة، بعد الانتدابات الكبيرة لدوري روشن خلال الموسم المقبل.

تصريحات المسحل

تحدث المسحل في حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث قال: "العمل الحالي يتم خلال الفترة المقبلة على زيادة جماهير كرة القدم في جميع أنحاء المملكة والترحيب بجمهور جديد لزيادة الاهتمام وتطوير كرة القدم السعودية على جميع المستويات".

وتابع المسحل نصرياته: "هناك أكثر 2 مليون ونصف شخص يلعبون كرة القدم و80٪ من السكان يلعبون ويشاهدون ويحضرون اللقاءات".

وأكمل رئيس الاتحاد السعودي: "نبحث خلال الفترة المقبلة على أن يصبح الدوري السعودي للمحترفين مثير للغاية وتنافسي، بالإضافة إلى أن ينمو الاهتمام وأن يكون الدوري أكثر جاذبية لمشجعينا وبقية العالم، لهذا السبب أصبح توقيع نجوم العالم العظماء أحد أهدافه الرئيسية".

وأردف: "كريستيانو رونالدو عندما وصل إلى النصر زاد قيمة كبيرة للمسابقة والسعودية، وعندما وصل 28 ألف مشجع خرجوا لحضور مباراة النادي المقبلة على أرضه رغم غيابه".

وتابع المسحل: “شخصية رونالدو ألهمت الملايين من الفتيان والفتيات في البلاد، مما قد يؤدي إلى جيل جديد من مواهب كرة القدم في المستقبل”.

وأضاف:" وصول رونالدو دعم استراتيجيتنا لإثارة الاهتمام وزيادة المشاركة، بفضل ملفه الشخصي ومكانته كأيقونة".

وعن شخصية رونالدو، قال: “الدون نموذج يحتذى به، ولديه سجل قوي من الاحتراف، وهو مدرك تمامًا لالتزاماته داخل وخارج الملعب، مثل جميع لاعبي الدوري السعودب".

وأستطرد:"كان لانتقال رونالدو إلى السعودية أثر إيجابي على كرة القدم في المملكة".

بينما نحدث عن انتقال ميسي للدوري السعودي، قال: "النجم الأرجنتيني لاعب أسطوري في كرة قدم، أي مسابقة سترحب به، وبصفتي مشجع لكرة القدم، فأنا بالطبع يأكون في قمة السعادة لأنه سيلعب يومًا ما في المملكة العربية السعودية".

وعن موعد الإعلان عن صفقة ميسي، قال: "حال اتخاذ القرار، ستصدر السلطة المختصة الإعلان الرسمي في الوقت المناسب".

وأضاف: "مع بداية 2025، هدفنا هو زيادة عدد اللاعبين المسجلين من 21000 إلى أكثر من 200000".

وأختتم المسحل تصريحاته: "خلال الوقت الحالي، هدفنا توفير بنية تحتية مميزة ومنصات التطوير للمواهب المحلية لتصبح أفضل النجوم الشباب في العالم وتلعب في المملكة العربية السعودية".