الحكومة السنغالية تقطع الإنترنت للسيطرة على أعمال شغب

قررت الحكومة السنغالية قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في بعض المناطق، في محاولة منها السيطرة على أعمال الشغب المنتشرة بسبب رسائل الكراهية المتداولة.

وأعلنت الحكومة السنغالية في بيان لها، اليوم الأحد، أنها قطعت الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق معينة بسبب أعمال شغب مميتة نُشرت فيها رسائل كراهية وتخريبية على الإنترنت.

وعانت السنغال في غرب أفريقيا طوال الثلاثة أيام، من احتجاجات عنيفة قُتل فيها 16 شخصًا، في واحدة من أكثر موجات الاضطرابات المدنية دموية منذ عقود.

وحدت الحكومة الأسبوع الماضي من الوصول إلى بعض منصات المراسلة، إلا أن الكثير من الأشخاص تمكنوا من تجاوز الانقطاع باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تخفي موقع المستخدم.

وأوضح البيان أنه قررت مد الانقطاع، اليوم الأحد، ليشمل جميع البيانات على أجهزة الإنترنت المحمولة في مناطق معينة وفي أوقات معينة، ولم توضح المناطق التي تأثرت.

وقال السكان في جميع أنحاء داكار، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت من دون اتصال واي فاي بعد ظهر الأحد، وهو وقت من اليوم بدأت فيه الاحتجاجات تتزايد بشكل عام.

يرجع سبب الاضطرابات، الحكم يوم الخميس الماضي على زعيم المعارضة الشعبية عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين، وهو ما قد يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، الأمر الذي أثار غضب المتظاهرين، خصوصًا مع رفض الرئيس ماكي سال استبعاد الترشح لولاية ثالثة، رغم أن السنغال لديها حد رئاسي لفترتين.

وأعلنت جماعات حقوقية، أن خطوة قطع خدمة الإنترنت تعد انتهاكًا لحرية التعبير، كما يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصادات الهشة بالفعل.

وذكرت منظمة العفو الدولية، في بيان يوم الجمعة الماضي خلال الموجة الأولى من الانقطاعات في السنغال، أن هذه القيود تشكل إجراءات تعسفية تتعارض مع القانون الدولي ولا يمكن تبريرها بضرورات أمنية.